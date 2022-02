Ohne Pause: Lil Baby kündigt neue Musik und Platte an

Lil Baby performt auf dem Astroworld Fest 2021 im NRG Park am 05. November 2021 in Houston, Texas.

Der US-Rapper Lil Baby schrieb am Montag auf Twitter, dass neue Musik nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. Fans dürften sich sogar auf eine neue Platte freuen, während sich sein noch aktuelles Album MY TURN weiterhin hartnäckig in den Billboard Charts 200 hält.

Der Rapper schrieb auf Twitter:

Album Almost Done ✅ New Music Otw Tho 😈😈🌪 — Lil Baby (@lilbaby4PF) February 21, 2022

Die Bekanntgabe erfolgte, nachdem der Lil Baby einen Post von „Chart Data“ auf Twitter teilte. In dem Post wurde bestätigt, dass Babys Album nunmehr über 100 Wochen in den Billboard Charts 200 verweilt. Die Platte hat dabei „nie die Top 100 verlassen und ist immer noch in den Top 20“. „Chart Data“ gilt als einer der wichtigsten Twitter-Accounts für Musiker*innen.

.@lilbaby4PF’s ‚My Turn‘ has now spent 100 total weeks on the Billboard 200. It has never left the top 100 and still ranks top 20. — chart data (@chartdata) February 1, 2022

Lil Babys Album MY TURN erschien am 28. Februar 2020. Innerhalb einer Woche katapultierte sich das Album auf Platz 1 der Billboard Charts. Zum Jahresende folgten in den USA Auszeichnungen wie Dreifachplatin. In den UK konnte das Album Silber erzielen. Berichten zufolge konnte Lil Baby mit der Platte 19 Millionen US-Dollar einspielen. Sein Debüt HARDER THAN EVER erschien im Mai 2018.

Lil Baby war zuvor wegen mehreren Verbrechen als 19-Jähriger zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Nachdem er seine Haftstrafe abgesessen hatte, beschloss endgültig einen musikalischen Werdegang einzuschlagen. HARDER THAN EVER konnte sich auf Anhieb auf Platz 3 der offiziellen Charts platzieren. Zu den Mitwirkenden gehörte unter anderem der kanadische Superstar Drake. Auch Nicki Minaj konnte Lil Baby jüngst für sich gewinnen. Das Feature „Bussin“ erschien am 11. Februar 2022.