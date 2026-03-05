Katz & Maus: Minnie Mouse klaut bei PinkPantheress?

„Wenn ich dich fange…“ – PinkPantheress reagiert auf den viralen Minnie-Mouse-Song und deutet eine Zusammenarbeit an, die Fans in Aufruhr versetzt.

PinkPantheress könnte bald unerwartete Gesellschaft im Studio bekommen: Minnie Mouse.

Auslöser ist ein viraler TikTok-Clip aus der Disney-Jr.-Serie „Minnie’s Bow-Toons: Pet Hotel“. In der „Galentine’s Day“-Episode singt Minnie Mouse den Song „My Furry Valentine“. Eine schwärmerische Liebeserklärung an ihre Haustiere. Die Mischung aus Kinderfernsehen, eingängiger Popmelodie und trendigem Sound wurde schnell zum Social-Media-Phänomen. Auf dem offiziellen Disney-Jr.-Account sammelte der Clip innerhalb weniger Tage Millionen Aufrufe.

Klingt das nicht nach PinkPantheress?

Grund dafür: Der Song klingt verdächtig nach PinkPantheress. Die charakteristisch hohe Autotune-Stimme, die verträumten Beats und die spielerische Atmosphäre erinnern stark an die britische Pop-Sängerin.

Sie wurde schließlich bekannt mit ihrem Mix aus UK-Garage, Drum’n’Bass und Bedroom-Pop. „My Furry Valentine“ könnt ihr hier hören:

PinkPantheress reagierte prompt auf die virale Welle. Sie teilte ein TikTok-Video, in dem sie zu „My Furry Valentine“ tanzt und den Text humorvoll kommentiert. Besonders auffällig war der eingeblendete Text: „Oh Minnie, wenn ich dich fange…“. Er sorgte bei Fans für Schmunzeln und trieb die Parallelen zwischen ihrem Stil und der Disney-Version auf die Spitze.

Der Seitenhieb hat eine zusätzliche Pointe: Während Minnie bekanntlich eine Maus ist, lässt sich der Künstlername PinkPantheress sinngemäß als „pinke Raubkatze“ übersetzen – ein kleines Katz-und-Maus-Spiel also.

Zusammenarbeit längst geplant?

In der Videounterschrift spielte PinkPantheress mit dem Gedanken einer Zusammenarbeit: „Während manche behaupten, sie hätte aus meiner Tasche geklaut, ist die Kollaboration schon unterwegs – und die Leute sind nicht ready.“

Die Fans scheinen begeistert. Kommentare wie „OMG, PinkPantheress + Minnie = Traumpaar!“ oder auch „Disney, bitte macht es offiziell!“ zeigen, wie sehr die Community auf die Idee anspringt. Die offizielle Disney-Jr.-Seite bat in der Kommentarspalte offen um ein gemeinsames Projekt.

Ob aus dem viralen Running Gag tatsächlich ein Duett wird, bleibt allerdings offen.