Sidos Weihnachtsshows 2025: So reagieren Fans auf den Konzert-Marathon

Sidos Weihnachtsshow 2025 in der Columbiahalle sorgt auf TikTok für Hype. Special Guests wie Kitty Kat, Mark Forster und Kool Savas begeistern 3500 Fans.

Am 22. Dezember 2025 geht Sidos berühmt-berüchtigte Weihnachtsshow ein letztes Mal an den Start. Insgesamt 15 Konzerte spielte der 45-Jährige im Dezember in seiner Stammlocation Columbiahalle unter dem Weihnachtsmotto. Jeden Abend lieferte er in der ausverkauften Halle vor 3500 Fans eine Mischung aus weihnachtlicher Romantik und Porno-Rap. Auch ein Sido-themed Weihnachtsmarkt wurde vor der Columbiahalle aufgebaut: Dort gab es Schokoweihnachtsmänner mit Sido-Gesicht und Glühweintassen mit Sido-Aufdruck.

Sido eröffnet mit seinen eigenen Weihnachtssong:

Social-Media-Hype: 15 Special Guests in einer Nacht

In den Sozialen Medien kursieren Videos und Beiträge zu Sidos Show. Dabei wird auch Nicht-Besucher:innen schnell deutlich: Der Rapper hat für seine weihnachtliche Tradition wieder alle Register gezogen. „POV: Du gehst zur Sido Weihnachtsshow und bekommst noch 15 weitere Artists???“, schreibt eine Nutzerin auf TikTok. Loona, SDP, Jamule und Nico Santos – diese Menge an Gästen ist bereits typisch für Sidos Traditionskonzerte.

Von Kitty Kat bis Kool Savas: Die Highlight-Performances

Neben seiner „Strip für mich“-Kollegin Kitty Kat begrüßte er unter anderem auch Mark Forster für ihren gemeinsamen Song „Au Revoir“ von 2014. Sogar Die Atzen performten ihren Party-Hit „Das geht ab – wir feiern die ganze Nacht“ an einem Abend. Und auch Prototyp-Rapstar-Jury-Kollege PA Sports sowie Deutschrap-Urgestein Kool Savas waren bei Sidos Weihnachtspartie mit dabei. Für den Song „Follow“ holte Sido einmal Kontra K auf die weihnachtliche Wohnzimmer-Bühne.

Rapperin Kitty Kat performt mit Sido ihren Song „Strip für mich“:

„Es ist offiziell: Sido hat mit DIESER Show und mit diesen Special Guests alle zukünftigen Konzerte ruiniert“, schreibt ein Fan auf TikTok.

Nach längerer Pause erscheint auch Mark Forster auf Sidos Bühne für ihren gemeinsamen Song „Au Revoir“:

Sido feiert mit seinen Fans im Publikum zu dem Song „Bailando“:

Fan-Teilhabe: Vom Kinderchor bis zur Publikums-Performance

Eine besondere Tradition ist auch die Fan-Teilhabe, auf die der „Schlechtes Vorbild“-Sänger auch 2025 wieder Wert legte. Mal holte er Fans aus dem Publikum für einen Song auf die Bühne, mal ließ er sich Gedichte vortragen. Auch ein Kinderchor begleitete Sido bei dem Esther-Graf-Song „Mama hat gesagt“.

Seinen Hit „2002“ singt Sido mit einem jungen Fan:

Ein kleiner Kinderchor singt Esther Grafs Parts in „Mama hat gesagt“:

Provokante Zugabe mit Maske: Der umstrittene „Arschficksong“:

Nächstes Jahr geht’s weiter

Auch im Dezember 2026 wird Sido seine Weihnachtstraditions-Shows fortsetzen. Ein Großteil der Konzerte ist jetzt schon ausverkauft. Für 74,99 Euro kann man am 09., 10., 15. und 16. Dezember in der Columbiahalle noch dabei sein.