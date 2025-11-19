Review

„Pluribus“: Warum Vince Gilligans neue Serie sofort packt

von 
„Pluribus“

„Pluribus“  |  Rhea Seahorn in „Pluribus“

Foto: Apple TV. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Die neue Serie des Erfinders von „Breaking Bad“. Mehr muss man nicht wissen. Oder doch?

Kaum vorstellbar, dass irgendwer mit einem solchen Stoff durchkäme, wenn er nicht Vince Gilligan hieße und mit „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“ bereits zweimal Seriengeschichte geschrieben hätte.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Wohin soll es gehen?

Nach den ersten Folgen ist überhaupt nicht klar, wohin sich die Geschichte entwickeln wird, in der die wunderbare Rhea Seahorn, die Kim Wexler war und jetzt Carol Sturka ist, die einzige Amerikanerin unter nur zwölf Menschen weltweit ist, die bei einer friedlichen Invasion Außerirdischer nicht vereinnahmt wurde – nicht zu einer immer glücklichen und zufriedenen Hülle eines Menschen mutiert ist.

Neu auf Amazon Prime Video: Die besten Filme und Serien im November 2025
Neu auf Netflix: Die besten neuen Serien im November 2025
Ranking: Das sind die besten Serien der 2000er

Hinreißende Merkwürdigkeit

Was genau die Aufgabe für die notorisch unzufriedene Skeptikerin in einem Meer der kritiklosen Glückseligkeit sein wird, lässt sich nach den ersten Folgen nicht erschließen, außer dass man getragen wird von einer Welle hinreißender Merkwürdigkeit. Weitermachen.

Unsere Wertung

4,5 Sterne

Trailer

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Cast & Crew

„Pluribus“-Schöpfer ist Vince Gilligan. Zum Cast gehören Rhea Seahorn, Karolina Wydra und Carlos-Manuel Vesga.

Starttermin

„Pluribus“ ist ab sofort bei Apple TV zu sehen.

Tomasso Schultze schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

vince gilligan Pluribus Rhea Seahorn
Artikel Teilen