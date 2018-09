Posthumes Album von Leonard Cohen ist auf dem Weg

Auch interessant Leonard Cohen Der Prophet, der seine Vorahnungen noch erleben durfte – im Bösen wie im Guten Laut Leonard Cohens Sohn Adam Cohen, wird es bald neue Klänge seines Vaters zu hören geben. Demzufolge ist ein neues Album im Entstehungsprozess, Sohn Adam Cohen fungiert wie auch beim vorherigen Album als Produzent des Ganzen.

Im Interview beim CBS gab Adam Cohen preis: „Es gibt da diese Songs, die er (Leonard Cohen) fertig haben wollte. Diese unglaublich mächtigen Lesungen in Kombination mit seiner Musik (…)“. Weiter noch: „Lange Rede, kurzer Sinn: Da sind einige wirklich schöne neue Songs von Leonard Cohen, die bislang noch niemand gehört hat und die irgendwann erscheinen werden.“

Auch interessant Leonard Cohen: Die acht wichtigsten Platten seiner Karriere Leonard Cohens letztes Werk zu Lebzeiten YOU WANT IT DARKER erschien am 21. Oktober 2016, wenige Wochen später starb Cohen. Der Tod spielte auf YOU WANT IT DARKER eine große Rolle, in seiner Plattenkritik erklärte ME-Autor André Boße:

Im Sommer 2016 erhielt Cohen eine Email von einem engen Freund von Marianne Ihlen. Sie leide an Krebs, habe nicht mehr lange zu leben. Cohen schrieb ihr: „Well Marianne, it’s come to this time when we are really so old and our bodies are falling apart and I think I will follow you very soon. Know that I am so close behind you that if you stretch out your hand, I think you can reach mine.“ Marianne erhielt den Brief noch rechtzeitig. Ein paar Tage später starb sie, ruhig und friedvoll.