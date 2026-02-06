Preis für Popkultur 2026: Das sind die Nominierten

Die Shortlist für den Preis für Popkultur 2026 steht fest – inklusive Publikumsvoting beim Lieblingssong.

Der Preis für Popkultur geht in die nächste Runde. Im Berliner Club „19:77“ wurden am 5. Februar die Nominierten für die Ausgabe 2026 vorgestellt. Aus einer Vielzahl an Vorschlägen hat eine unabhängige Jury aus Musik-, Medien- und Kulturschaffenden die Shortlist in zehn Kategorien zusammengestellt.

Jetzt liegt die Entscheidung bei den Mitgliedern des Vereins zur Förderung der Popkultur. Sie stimmen in den kommenden Wochen über die Gewinner:innen ab. In der Kategorie „Lieblingssong“ wird das Voting erstmals geöffnet: Hier fließt neben dem Mitgliedervotum auch eine öffentliche Publikumsabstimmung ein. Die Preisverleihung ist für Mitte April geplant.

Seit seiner Einführung im Jahr 2016 positioniert sich der Preis bewusst jenseits von Charts und Verkaufszahlen. Ausgezeichnet werden künstlerische Haltung, gesellschaftliche Relevanz und innovative Ansätze – mit besonderem Augenmerk auf neue Stimmen und Projekte, die die Popkultur weiterdenken.

Shortlist 2026: Die Nominierten

Lieblingskünstler:in / -band:

Bush.ida

Mariybu

Peaches

Souly

Wa22ermann

Hoffnungsvollste:r Newcomer:in:

Brosie

Fanny

FAYAN

Grenzkontrolle

Justin Hayo

Lieblingsproduzent:in:

Melane

Novaa

Oga Beats

Parra for Cuva

VAVUNETTHA

Lieblingsalbum:

Ikkimel – FOTZE

Josi Miller – 4 STAGES OF SLEEP

Megaloh – SCHWARZER LOTUS

Sophia Kennedy – SQUEEZE ME

Souly – TRAENCE

Tristan Brusch – AM ANFANG

Bewegendstes Bild:

Atomino Sessions Chemnitz – Martin Groß

BABO – Die Haftbefehl-Story – Sinan Sevinç & Juan Moreno

Enno Bunger – Kein Mensch startet einen Krieg (Hidden Session) – Nadiia Khatymlianska

JAMEL – Lauter Widerstand – Martin Groß,

Souly – Maske Weg

Beeindruckendste Liveshow:

Beatsteaks – BS30

BHZ – PABLO FÜR IMMER

Fuffifufzich in der Elbphilharmonie

Ikkimel – IKKIMEL & FRIENDS

Nina Chuba – Arena Tour

Gelebte Popkultur:

bangerfabrique – Rap, Fashion und Freundinnenschaft

Kraftklub – Kieztour Reeperbahn

Rausgegangen – Geheimkonzerte

SchwuZ Queer Club

Unreleased Festival

Lieblingspodcast:

Danke, gut. Der COSMO Podcast über Pop und Psyche

Deep Doku – Episode: Traumberuf Musik? (rbb)

Der Soundtrack meines Lebens (VISIONS)

Kurt Krömer Feelings

Fuck you very, very much! Die größten Beefs im Musikbiz – Episode: Drake vs. Kendrick Lamar

Herausragendes gesellschaftliches Engagement:

Act Aware e.V.

Corner Chor – Scheiß AfD Jodler

Forever Fresh

Initiative Barrierefrei Feiern

Widersetzen – Antifa-Allstars

Lieblingssong (Mitglieder- und Publikumsvoting):