Chris Imler geht im Frühjahr 2025 auf große Tour – präsentiert von ME

Insgesamt neun Städte stehen ab März 2025 auf Chris Imlers Tourplan. Hier alle Infos.

Das neue Album THE INTERNET WILL BREAK MY HEART lässt zwar noch bis zum 28. Februar 2025 auf sich warten, doch mit dem gleichnamigen Song bringt Chris Imler jetzt schon einmal seine frischen Klänge – wieder irgendwo zwischen elektronischen und experimentellen Überraschungsmomenten – näher. Auf einen knalligen Trip lädt außerdem auch das dazu passende Musikvideo ein, gedreht von Markus S. Fiedler. Die volle Soundbandbreite kann man dann im kommenden März live erleben – MUSIKEXPRESS präsentiert die Tour von Imler.

Der gebürtige Augsburger wird ab dem 12. März in einigen deutschen Städten vorbeischauen. Der Auftakt erfolgt in Mainz, danach kommen Karlsruhe, Stuttgart, München, Hamburg und am 11. April noch Köln dran. Danach macht Chris Imler einen Abstecher in die Schweiz, wo er am 26. April in Basel aufspielen wird. Nach einem kurzen Stopp in Berlin am 10. Mai reist er anschließend noch ins österreichische Wien, um dort seinen Tourneeabschluss am 30. Mai zu feiern.

Chris Imler live 2025 – Konzerttermine im Überblick

12.03.2025 Mainz, Schon Schön

13.03.2025 Karlsruhe, Kohi

14.03.2025 Stuttgart, Merlin

15.03.2025 München, Import/Export

27.03.2025 Hamburg, Hafenklang

11.04.2025 Köln, Gebäude9 (w/ Die Verlierer)

26.04.2025 CH-Basel, mental load agency

10.05.2025 Berlin, Säälchen

30.05.2025 A-Wien, Flex

Mehr zu Chris Imler

Das Menjou-Bärtchen des Berliner Undergrounds liebt es, mit anderen zusammenzuarbeiten. So hatte der Virtuose schon All-Star-Engagements bei Die Türen, Golden Showers, Oum Shatt, Jens Friebe, Peaches, Maximilian Hecker, Driver & Driver und überall sonst, wo in Berlin ein Leftfield-Trommler gefragt war und ist.

THE INTERNET WILL BREAK MY HEART ist sein fünftes Solowerk und gleichzeitig der Nachfolger zum 2022er OPERATION SCHÖNHEIT.