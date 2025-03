Mit großgestigem Indie-Pop und aus dem Leben der Gen Z gegriffenen Texten haben Provinz den Sprung aus einem oberschwäbischen Kaff nach oben geschafft.

Vielen gelten sie als die neuen AnnenMayKantereit. Chartsbreaker wie Nina Chuba, Danger Dan und Soho Bani gesellen sich zu den drei Cousins und einem Kumpel ans Mikro. Nun erscheint ihr drittes Album PAZIFIK. Was steckt hinter ihrem Erfolg? Wir haben sie zum klärenden Gespräch getroffen.

Provinz im ME-Video-Interview:

Wir finden ja: Provinz klingen auf PAZIFIK ernster und reifer als zuvor, was gut zu einer Fanbase passt, die mit der Band zusammen wächst. Ihre Musik bleibt ein Kompass für eine Generation, die in unsicheren Zeiten nach Halt sucht. Man kann sich sehr gut vorstellen, wie 17.000 begeisterte Menschen im September in der Berliner Wuhlheide ihre Songs mitsingen werden. Und was kommt danach? „Eine Show im Stadion wäre mein größter Traum“, schwärmt Bösing. Am liebsten natürlich auf St. Pauli, wo normalerweise keine Musik, sondern nur Fußball gespielt wird.

Lest außerdem unser Provinz-Feature in der kommenden ME-Ausgabe.