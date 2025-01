MUSIKEXPRESS präsentiert: Provinz auf Tour im Sommer 2025

Die Band sagt jetzt schon zu den Konzerten in den warmen Monaten: „Das wird besonders.“ Hier alle Infos.

Die Gruppe aus Ravensburg hat sich einiges für das Jahr vorgenommen. Von Mitte Juli bis Mitte September wollen sie etliche Open-Air-Shows spielen und so den Leuten ihre aktuelle Platte PAZIFIK (Veröffentlichungstermin: 21. Februar) näherbringen.

Los geht’s am 10. Juli im Stadionpark in Nürnberg. Insgesamt stehen 14 Gigs auf dem Plan von Provinz. Das Finale wird die Band in der Berliner Parkbühne Wuhlheide begehen. Mehr Infos hier im Überblick.

Provinz live 2025 – präsentiert von ME:

10.07. Nürnberg, Stadionpark

11.07. Dresden, Filmnächte am Elbufer

12.07. Dortmund, Westfalenpark

01.08. A-Wien, Arena Wien

08.08. Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld

09.08. Braunschweig, BraWo Bühne

15.08. Lingen, OpenAir-Platz EmslandArena

16.08. Rostock, IGA Park

22.08. Ravensburg, Freigelände Oberschwabenhalle

23.08. Köln, Galopprennbahn

29.08. Freiburg, Münsterplatz

30.08. Ladenburg / Heidelberg, Festwiese

31.08. Bielefeld, Ravensberger Park

13.09. Berlin, Parkbühne Wuhlheide

Auf Instagram teilen Provinz ihre Vorfreude auf die Gigs unter anderem mit den Worten: „Das wird besonders. Wir zählen die Tage. Kommt rum.“

Tickets

Karten für die Auftritte von Provinz können unter anderem hier erworben werden. Der Preis für ein Ticket liegt bei 65,30 Euro inklusive Gebühren.