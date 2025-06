Quentin Tarantino: Arte zeigt Filme und Dokus in TV und Mediathek

Arte widmet Quentin Tarantino in diesen Tagen eine umfangreiche Filmreihe. Mehrere seiner Werke sowie begleitende Dokumentationen sind sowohl im TV-Programm als auch in der Mediathek des Senders abrufbar. Den Anfang machten der Spielfilm „Jackie Brown“ (1997) und die Dokumentation „QT8: Quentin Tarantino – The First Eight“ (2019), die nun in der Mediathek weiterhin zur Verfügung stehen.

Auftakt der Programmreihe

Zum Einstieg in die Wochen rund um den US-amerikanischen Regisseur zeigte der Sender zunächst wie gesagt „Jackie Brown“ und „QT8“. Ersterer erzählt von einer Flugbegleiterin (Pam Grier), die für einen Waffenhändler (Samuel L. Jackson) Geld schmuggelt und nach ihrer Festnahme in ein Spiel aus Loyalität und Täuschung gerät. Die begleitende Doku „QT8“ beleuchtet Tarantinos frühe Karriere, seine ersten acht Filme und lässt unter anderem Produzentin Stacey Sher sowie Schauspieler Michael Madsen zu Wort kommen.

Voller Fokus auf Tarantino

Am Montag, 23. Juni, führt Arte die Reihe zu Quentin Tarantino fort: Um 22.25 Uhr läuft zunächst die Dokumentation „Uma Thurman – Die stille Kämpferin Hollywoods“, die sich der engen Verbindung zwischen der Schauspielerin und Tarantino widmet. Direkt im Anschluss folgt „Kill Bill – Volume 1“, das erste Kapitel der bekannten Rachegeschichte mit stilisierten Kampfszenen und auffälliger Bildsprache. Eine Woche später, am 30. Juni um 22.10 Uhr, zeigt Arte dann den zweiten Teil, „Kill Bill – Volume 2“.

Viele Inhalte auch in der Mediathek verfügbar

Neben den TV-Ausstrahlungen stehen viele der Quentin-Tarantino-Filme bereits jetzt in der Arte-Mediathek bereit. Darunter auch „Reservoir Dogs – Wilde Hunde“ und „Death Proof – Todsicher“. Die Filmreihe bietet einen kompakten Überblick über das bisherige Werk Tarantinos.

Das Tarantino-Programm auf Arte

„QT8 – Quentin Tarantino – The First Eight“ (Doku)

Online: 15. Juni – 21. Dez

ARTE TV: 22. Juni, 22:45 Uhr

„Jackie Brown“

Online: 22. Juni – 21. Sept

ARTE TV: 22. Juni, 20:15 Uhr

„Kill Bill – Volume 1“

ARTE TV: 23. Juni, 23:20 Uhr

„Kill Bill – Volume 2“

ARTE TV: 30. Juni, 22:10 Uhr

„Uma Thurman – Die stille Kämpferin Hollywoods“ (Doku)

Online: 23. Juni – 21. Aug

ARTE TV: 23. Juni, 22:25 Uhr

Nur Online verfügbar:

„Reservoir Dogs – Wilde Hunde“

„Death Proof – Todsicher“

„Planet Terror“