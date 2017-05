Quiz: Wie gut kennst Du Bob Dylan?

Happy Birthday, Bob Dylan!

Der am 24. Mai 1941 als Robert Allen Zimmerman in Duluth, Minnesota geborene Bob Dylan feiert heute seinen 76. Geburtstag. Im vergangenen Jahr erst wurde der Musiker als erster Singer-Songwriter und Dichter mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt. Nach einigem hin und her nahm Dylan den Preis dann bei einem Treffen in Stockholm am 01. April 2017 entgegen. Mit TRIPLICATE hat Bob Dylan überdies erst in diesem Jahr ein neues Album veröffentlicht. Es erschien am 31. März 2017.

