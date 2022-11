Rammstein haben am Donnerstag (24. November) das knapp neunminütige Musikvideo zu „Adieu“ von ihrer aktuellen Platte ZEIT geteilt. Die Fans spekulieren unterdessen, ob die Gruppe damit vorerst ihr musikalisches Ende ankündigt.

In den Lyrics des Tracks: „Nur der Tod währt alle Zeit“

Dieses Jahr ist im Rammstein-Kosmos einiges passiert: ein neues Album, eine angekündigte Stadion-Tour für 2023 und insgesamt fünf aufwendig umgesetzte Musikvideos („Zeit“, „Zick Zack“, „Angst“, „Dicke Titten“ und „Adieu“).

In der jüngsten Produktion zu „Adieu“ sind die Musiker als kampfwillige Schurken in einer Science-Fiction-Welt zu sehen. Die Bandmitglieder überfallen ein futuristisches Gebäude, in dem die „Verdammten“, wie es im Abspann heißt, festgehalten werden. Textlich liefert die Gruppe verschiedene Referenzen zum Lebensende, zum Beispiel mit „Nur der Tod währt alle Zeit“ und „Aus dem Leben steigst du leise / Die Seele zieht auf stille Reise“.

Hier gibt es das Musikvideo:

Die Fans spekulieren: Ist das das Ende von Rammstein?

Ein User postet unter dem Video auf Twitter: „Leute kann mich wer aufklären? Ist das das Ende jetzt gewesen?“

Eine weitere Person fragt: „Warum macht mich das traurig?“

Darauf antwortet ein Twitter-Nutzer: „Weil es sich wie das Ende anfühlt :(.“

Rammstein selbst haben sich zur Bedeutung von „Adieu“ (noch) nicht geäußert.

Rammsteins Termine für 2023 in Deutschland

Die Gruppe geht 2023 auf große „Europe Stadium“-Tour und macht dabei in folgenden (ausverkauften) Stadien in Deutschland Halt:

07. und 08. Juni: Olympiastadion, München (ausverkauft)

10. und 11. Juni: Olympiastadion, München (ausverkauft)

15., 16. und 18. Juli: Olympiastadion, Berlin (ausverkauft)



Tickets gibt es noch für Shows in Vilnius (Litauen), Odense (Dänemark), Lissabon (Portugal), Padova (Italien) und Budapest (Ungarn). Außerdem öffnet der Rammstein-Store in Berlin dieses Jahr noch für drei Tage seine Tore, hier gibt es die Termine.

