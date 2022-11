Berlin: Rammstein-Store öffnet dieses Jahr noch an drei Tagen

Der Rammstein-Shop in Berlin öffnet dieses Jahr noch am 26. November, 10. und 17. Dezember seine Pforten, wie die Band auf Facebook ankündigte. An diesen Terminen können Fans Merch kaufen (und anprobieren) sowie vor Ort andere Rammstein-Liebhaber*innen treffen. Außerdem soll es eine Ausstellung zu verschiedenen Requisiten von Live-Auftritten und Videodrehs sowie weitere „einzigartige“ Überraschungen geben.

Alle Infos auf einen Blick

Hier gibt es noch weitere Informationen. Die wichtigsten Eckdaten sind:

Wo? Rammstein-Store, Hertzstraße 63B, 13158 Berlin

Wann? 26. November, 10. Dezember und 17. Dezember (jeweils von 10:00 bis 14:00 Uhr)

Rammstein sagen mit der neuen Single „Adieu“

Am Donnerstag (24. November) erscheint um 17 Uhr die neue Single „Adieu“ samt Musikvideo. Die ersten Teaser sind bereits erschienen, die Premiere kann hier mitverfolgt werden.

ADIEU – Rammstein’s new video!

Tonight at 17:00 CET

Join at https://t.co/GPAhPqGuPO pic.twitter.com/ImC9rijZgp — Rammstein (@RSprachrohr) November 24, 2022

Die (ausverkauften) Tourdaten für Deutschland 2023

Die Gruppe geht 2023 auf große „Europe Stadium“-Tour und macht dabei in folgenden Stadien in Deutschland Halt:

07. und 08. Juni: Olympiastadion, München (ausverkauft)

10. und 11. Juni: Olympiastadion, München (ausverkauft)

15., 16. und 18. Juli: Olympiastadion, Berlin (ausverkauft)

Tickets sind noch für Shows in Vilnius (Litauen), Odense (Dänemark), Lissabon (Portugal), Padova (Italien), Budapest (Ungarn) und Chorzów (Polen) erhältlich.

