Rammstein-Jubiläum: „Sehnsucht – Anniversary Edition“ kommt im Juni!

Am 9. Juni kommt nach 26 Jahren der Erstveröffentlichung von „Sehnsucht“ eine Jubiläumsedition auf den Markt. Fans teilen auf Instagram ihre Erinnerungen.

Rammstein veröffentlichen am 9. Juni 2023 ihr Album „Sehnsucht“ aus dem August 1997 als „Anniversary Edition“. Das haben sie auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben. Davor wurde ein Video geteilt, in dem man die Band ungeschminkt und intim im Proberaum sieht: Am 18. April 1997, vor einem Auftritt, der in Berlin-Prenzlauer Berg stattfand. Die Probe wurde damals von „Bravo TV“ gefilmt. Am nächsten Tag spielten Rammstein „Engel“ zum ersten Mal und im Fernsehen.

Das Probenraum-Video hier ansehen:

Fan-Kommentar: „Ich war von Anfang an süchtig“

Ein User hat in der Kommentarspalte folgende Erinnerung an den Song geteilt: „Es war einmal in einem österreichischen Nachtclub, da kam ein seltsames Lied mit Pfeifen am Anfang. Die Tanzfläche leerte sich, ich war der einzige, der sie nicht verließ. Ich war von Anfang an süchtig, denn es war etwas Neues für mich (sorry, aber 1997 hätte ich mit 16 Jahren noch gar nicht in einem Nachtclub sein dürfen, so konnte ich euch nicht früher entdecken) und seitdem liebe ich euch. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen des Nachtclubs und ob es ihn überhaupt noch gibt, aber diesen Moment des ,Verliebtseins‘ werde ich nie vergessen.“

Um diesen Song geht es:

„Sehnsucht“ – die Jubiläumsedition

Zum Jubiläum veröffentlicht die Gruppe rund um Till Lindemann das Werk auf CD in HD-Sound und remastered. Wie auf Instagram in einem Posting auf der offiziellen Rammstein-Seite angekündigt, wird es außerdem ein „aufwändig überarbeitetes Artwork mit unveröffentlichten Fotos der Band von Gottfried Helnwein“ und eine „neu abgemischte Version von ,Spiel Mit Mir‘“ geben. Das Booklet von Helnwein umfasst 40 Seiten.

Bestellen können Fans die Jubiläumsedition auf CD, weißem oder schwarzem Doppelvinyl oder MC auf der Website.