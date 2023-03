Lizzo covert Rammsteins „Du hast“ in Berlin in voller Länge

Foto: Redferns via Getty Images, Frank Hoensch. All rights reserved.

Lizzo scheint Gefallen an Rammstein gefunden zu haben: Nachdem die 34-jährige Popsängerin am Montag (20. Februar) bei ihrer Show in Hamburg eine kurze Acappella-Version von „Du hast“ zum Besten gab, hat sie den Song in Berlin in voller Länge gespielt. Das löste bei ihren Fans sowohl Jubelschreie als auch Gelächter aus – schließlich ist die rote Laser- und Lichtshow und stimmliche Till-Lindemann-Imitation nicht unbedingt etwas, das man bei einem Lizzo-Konzert erwarten würde.

Schaut Euch einen kleinen Mitschnitt der Rammstein-Gesangseinlage hier an:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rolling Stone Deutschland (@rollingstone_de)

Lizzo, die gebürtig Melissa Jefferson heißt, ist aktuell auf „Special“-Welttournee. Am 20. Februar spielte sie eine Show in Hamburg, es folgte ein Auftritt in Köln am 27. Februar. Einen Tag später trat sie in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin auf – den kompletten Konzertbericht könnt Ihr hier nachlesen.

Für ihre Single „About Damn Time“ gewann die Musikerin vor ein paar Wochen ihren vierten Grammy, kurz darauf coverte sie Sam Smiths und Kim Petras‘ Hit „Unholy“ in der BBC Live Lounge – ein Song, der bei den Grammys ebenfalls absahnen konnte.