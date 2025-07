Tausende trotzten dem Regen, tanzten zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule und setzten mit Beats ein politisches Zeichen: Bei der vierten „Rave The Planet“-Parade verwandelten rund 100.000 Menschen Berlins Straße des 17. Juni in ein pulsierendes Technomeer. Unter dem Motto „Our Future is Now“ sorgten 35 Floats und fast 300 Acts – darunter Dr. Motte, Westbam und Oguz – für elektrisierende Stimmung. Unsere Bildergalerie zeigt die eindrucksvollsten Momente.

Fotos: „Rave the Planet“ 2025: Die besten Bilder Raver jubeln bei der Technoparade „Rave The Planet“ unter dem Motto „Our Future is Now“ in Berlin. Copyright: AFP/TOBIAS SCHWARZ Ein verkleideter Teilnehmer posiert beim Umzug „Rave the Planet“ im Berliner Tiergarten – einer Parade für Einheit, Vielfalt und eine nachhaltige Zukunft. Copyright: Getty Images Europe/Omer Messinger Die Stimmung war trotz Regen ausgelassen. Copyright: Getty Images Europe/Omer Messinger Laut Polizei waren über 100.000 Raver:innen anwesend. Copyright: Getty Images Europe/Omer Messinger Beste Laune bei allen Teilnehmenden. Copyright: Getty Images Europe/Omer Messinger Rave The Planet 2025 Copyright: Getty Images Europe/Omer Messinger Technolegende Dr. Motte hält die Faust hoch Copyright: AFP/TOBIAS SCHWARZ Ein Blick auf die Party Copyright: Getty Images Europe/Omer Messinger DJ Afem Syki bei seinem Set Copyright: Getty Images Europe/Omer Messinger Einer der Wagen von Rave the Planet Copyright: Getty Images Europe/Omer Messinger Ein Blick in die Feier-Ceowd Copyright: Getty Images Europe/Omer Messinger Raven bei der Goldelse Copyright: Getty Images Europe/Omer Messinger Die Crowd beim Brandenburger Tor Copyright: Getty Images Europe/Omer Messinger Copyright: Getty Images Europe/Omer Messinger