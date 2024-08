Rave The Planet 2024: Über Hunderttausend in Berlin bei Techno-Parade (Fotos & Videos)

Fotos, Videos und mehr Infos zum Techno-Event in der Hauptstadt.

Bereits zum dritten Mal ging in Berlin das von Dr. Motte initiierte Rave The Planet an den Start. Die Angaben zur Crowd vor Ort variieren – von Hunderttausend bis zu 300.000 Leuten ist die Rede – der Veranstalter selbst hat bisher keine Angaben zur Größe der Techno-Demo gemacht, die auf der Straße des 17. Juni entlangführte.

Bei 27 Grad legte man um 14 Uhr in der Hauptstadt mit den Techno-Klängen auf 30 Paradewagen mit 300 Artists los. Laut Polizei wurde die Musik-Demo mit dem diesjährigen Motto „Love is Stronger“ von 1.000 Einsatzkräften begleitet. Kulturstaatsministerin Claudia Roth drückte ihren Support für Mottes Party mit den Worten „Techno ist mehr als Krach – und ist ein elementarer Bestandteil der Berliner Kulturszene“ aus.

Um 22 Uhr endete die Veranstaltung am Tiergarten – nur kurze Schauer mussten die Tanzwütigen vor Ort über sich ergehen lassen. Von einer lockerer Atmosphäre bei der Parade wird gesprochen, jedoch hätten die Polizeibeamten auch mit vereinzelten Körperverletzungsdelikten zu tun gehabt.

