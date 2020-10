Adrianne Lenker Songs & Instrumentals

2018 eine wundervolle Soloplatte, im vergangenen Jahr zwei meisterliche Alben mit Big Thief – Sängerin und Songwriterin Adrianne Lenker bräuchte eigentlich keine Pandemie, um auch 2020 etwas Magisches auf die Beine zu stellen. Aber wenn das Virus nun einmal wütet, dann verzieht sich Lenker halt direkt nach der Landung aus Berlin (dort hatten Big Thief im März ihre letzte Show vor dem Abbruch gespielt) in eine Hütte in Massachusetts.

Zunächst nur, um Songs zu schreiben. Später dann, als Tontechniker Phil Weinrobe dazukommt, um diese aufzunehmen und immer weitere zu schreiben. Darunter immens gute Lieder wie „Anything“, das um eine Akkordfolge herumkreist, bis Lenker es nach gut drei Minuten mit einem freudigen „whooo“ loslässt. Dem Country-Walzer „Heavy Focus“ hört man an, wie viel Strecke die Finger der Gitarristin auf den Bünden der Gitarre zurücklegen mussten.

„Zombie Girl“ klingt, als hätte Bob Dylan es vor 55 Jahren versehentlich in der Hütte vergessen, wobei das Quatsch ist, denn eine so starke weibliche Erzählperspektive hätte er nicht hinbekommen. Ergänzt wird das SONGS-Album von einer INSTRUMENTALS-Platte mit zwei langen Ambient-Collagen von Lenker und Weinrobe, die man gut hören kann, wenn am Horizont die Heißluftballons vorbeiziehen.

„dragon eyes“ bietet einen weiteren Vorgeschmack auf das Doppelalbum SONGS & INSTRUMENTALS, das am 23. Oktober erscheinen soll.