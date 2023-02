Anna B Savage in|FLUX

Es sind dahingehauchte Verse für die Ewigkeit, die uns Anna B Savage hier serviert, wenn sie im Titelstück ihres neues Albums IN|FLUX an ein berühmtes Lied der Smiths anknüpft. „Last night I dreamt / We were one / We had sex/ I didn’t cum“, singt die Londoner Künstlerin da in getragenem Gesangsduktus über elektronisch verhuschten Beats, um kurz darauf zu der Erkenntnis zu gelangen, dass es ihr allein doch viel besser ergehe als mit Partner: „I want to be alone, I’m happy on my own, believe me.“

IN|FLUX bei Amazon.de kaufen

Um Sexualität, Berühren und Begehren geht es auf IN|FLUX, nicht nur in „Pavlov’s Dog“ oder „Touch Me“. Man merkt überdies, dass das Werk in einer Phase der Selbstfindung entstanden ist. Dass dieser Prozess erfolgreich war, daran zweifelt man keine Sekunde, wenn man dieses fantastische Album hört.

Vom Gesang her erinnert es gelegentlich an PJ Harvey oder Anohni, durch das Saxofon- und Klarinettenspiel bekommt die Musik auch mal eine jazzige Note. Ansonsten regiert der ruhige, von Gitarre und Keyboard getragene Pop- oder Folksong, der uns tief in die Gefühls- und Gedankenwelt einer jungen Frau führt, die viel zu erzählen hat.

Indie-Pop, der unter seinem kirchentauglichen Klangbild bitterböse Teenager-Realitäten versteckt.

Das Pandemie-Album der New Yorker Band versetzt Indie-Popmit Drones und Folk-Sounds.

Wer dachte, Nerdy-Indie-Pop sei auserzählt, lernt hier Neues.

„High As A Kite“ ist für Sänger Adam Olenius „ein dunstiger verträumter Spaziergang entlang einer bekannten Straße. Stolpernd über Selbstzweifel, erfüllt von der melancholischen Freude am leben zu sein – und an der Schwelle zu diesem Pub, in dem niemand deinen Namen kennt.“

„Da muss man dabei gewesen sein“ versteht sich als Ratgeber-Podcast, der Geschichten bereit hält, die man in die Stille hinein einfach mal droppen kann. Aber geht das so einfach?

Die Newcomerin aus London teilte zuletzt die Songs „Chelsea Hotel #3“ und „Dead Pursuits“. Nun ist klar, dass diese auch auf ihrem Debütalbum A COMMON TURN sein werden, das am 29. Januar 2021 erscheint.