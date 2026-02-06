Aquakultre

Eine Soul-und-Gospel-Oper, die die Geschichte Schwarzer Diskriminierung in Kanada rekapituliert und sie mit Familiengeschichten verknüpft.

Das No. 2 Construction Battalion war die einzige Einheit der kanadischen Armee im ersten Weltkrieg, die nur aus Schwarzen bestand. Das sogenannte Black Battalion durfte nicht an Kampfhandlungen in Frankreich teilnehmen, sondern wurde für niedere Arbeiten wie das Ausheben der Schützengräben eingesetzt und auch sonst rassistisch diskriminiert.

Aquakultre schickt nun einen „Letter To The No 2 Construction Battalion“ mit antirassistischer Botschaft aus der Vergangenheit in die Gegenwart, während eine Free-Jazz-Trompete auf eine weitere Epoche Schwarzer Historie verweist. Das ist die Grundidee von 1783, dem vierten Album des Projekts von Lance Sampson: Der aus Halifax in der kanadischen Provinz Nova Scotia stammende Musiker erzählt die Schwarze Geschichte seiner Heimat, indem er sie in den verschiedenen Stilen der Schwarzen Pop-Kultur spiegelt und mit der Geschichte seiner eigenen Familie verknüpft.

Die Single „Gallows“, ein quälend dunkler Call-and-Response-Gospel-Blues, erinnert an seinen Ururgroßvater Daniel Perry Sampson, der fälschlich eines Mordes angeklagt wurde, den er nicht begangen hatte und 1935 hingerichtet wurde – ein Opfer des Rassismus. So geht es mit Blues und Spoken Word, mit Soul, Gospel und auch HipHop, mal musikalisch eher retrospektiv, selten auch hochmodern, eindrücklich und bisweilen schmerzhaft, mit epischen Melodien und kargen Talking-Blues-Stücken durch kleine persönliche Geschichten und die ganz große Geschichte. Eine beeindruckende Black-History-Oper, die sich gegen das Vergessen stemmt.

