Arab Strap As Days Get Dark

Die letzten 15 Jahre waren Arab Strap eine zumeist nicht existierende Band, die trotz der offiziellen Aufl ösung 2006 einige Shows zu besonderen Anlässen gab. Gerüchten um ein neues Album folgten Dementi, aber 2019 gaben Malcolm Middleton und Aidan Moffat bekannt, dass da noch was kommt nach THE LAST ROMANCE (2005) und AS DAYS GET DARK heißen soll.

Vorfreude? Eigentlich weniger, die Geschichte der Schotten schien auserzählt. Aber die Singleauskopplung „The Turning Of Our Bones“ war ein unglaublich guter Song mit einem grandiosen, aus 70er-Jahre-Horror-Filmen geschnittenen Video. Ein bisschen weht der Geist der 80er-Jahre durch dieses Lied mit seinen düsteren Gitarren und Streichern, die von galoppierenden, programmierten Beats ins Hier und Jetzt getrieben werden.

Dabei kennt man Arab Strap doch eher als Tempo-Verschlepper und Schwerenöter, insbesondere dann, wenn Aidan Moffat mit seiner sonoren Stimme Geschichten erzählt, in denen selten die Sonne scheint. Wo andere die Kanaldeckel verschweißen würden, steigt er noch weiter hinab. Auf „Tears On Tour“ heult er sich die Tränen aus, bis da keine mehr sind, in der famosen Parabel „Fable Of The Urban Fox“ zerbersten Träume. Ja, Arab Strap wandeln in den Texten dicht am Abgrund und sie können immer noch bildschönen Indie-Folk und Herz-Schmerz-Streicher, aber so viel Groove und Wucht hatten die Arrangements noch nie.

