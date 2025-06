Seit 20 Jahren bastelt BC Camplight an seiner Karriere als „Songwriter’s Songwriter“: Hochgepriesen von Kolleg:innen, mit Alben, die ein immer größeres Publikum finden. Brian Christinzio, wie er bürgerlich heißt, wuchs in New Jersey auf, hat einen italienischen Pass, lebt seit einigen Jahren in Manchester. Und tatsächlich ähnelt sein Ansatz Badly Drawn Boy, auch der aus Manchester.

BC Camplight zeigt die Grundhaltung eines Slackers, der Songs übers Verlieren schreibt, darüber, wie es wäre, seine erste Million zu verdienen. Und wenn er einen Hund besingt, dann hat das arme Tier nur zwei Beine. Jedoch zeigt gerade „Two Legged Dog“, dass hinter der Fassade eine große Ambition steht. Als Gastsängerin ist Abigail Morris von The Last Dinner Party dabei, das Stück schwingt zunächst lässig, schraubt sich dann mit mutigen Harmonien in höchste Höhen, wie in den besten Momenten von The Divine Comedy.

Große Songwriterkunst! Zumal BC Camplight in seinen Texten brutal ehrlich ist. Er singt über Süchte und Abstürze. Und in „The Tent“ geht es um einen sexuellen Missbrauch, den er als Junge in einem Camp erfahren hatte: ein so schönes wie erschütterndes Stück.

