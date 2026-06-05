Beatrice M. – SINKING: Clubmusik jenseits der Formel
Bassgetriebene Clubmusik, die Tanzmuskulatur und Synapsen gleichermaßen anspricht.
Beatrice Masters hat in kurzer Zeit als DJ und mit dem Label Bait, vor allem aber als Produzent:in an der Schnittstelle von viel Bass und gebrochenen Rhythmen sehr von sich reden gemacht. „Dear Dubstep“ heißt ein Track des Debütalbums SINKING und täuscht damit in gleich zweierlei Hinsicht: Zum einen handelt es sich um ein brodelndes Ambient-Stück, zum anderen sind auf SINKING gar nicht so viele Anleihen an den britischen Underground-Sound zu hören, der später von Skrillex und Co. pervertiert wurde – stattdessen entpuppen sich Techno und House als die stilistischen Eckpfeiler der meisten Tracks.
Doch reproduziert Beatrice M. nicht bekannte Formeln: Mit wohligen, wattigen Chords unterlegt sie rhythmisch komplexe Patterns und lässt auf „In Touch“ sogar zwei MCs in einen französisch-englischen Dialog treten. Trotz seiner bisweilen atemberaubenden Geschwindigkeit transportiert das eine Komplexität, die weit über den Dancefloor hinauswirkt – als innovative Clubmusik, die in jeder Lebenslage für große Momente sorgt.
Der Musikexpress 6/2026 mit einem Blick auf 2001 – das Jahr, das uns verändert hat & Dua Saleh, Midge Ure & Lykke Li
Wir schauen 25 Jahre zurück – auf 2001, ein Jahr, das Pop und die Welt bis heute beschäftigt. Wir sprachen mit Dua Saleh über Schauspielerei, Poetry Slams und Pop, mit Midge Ure über Vergangenheit und Zukunft und Lykke Li übers Schlussmachen – diese und weitere Themen im jetzt erschienenen Musikexpress 06/2026.