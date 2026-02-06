Mehr als zwei Dekaden lang hatte diese Stimme geschwiegen, bevor 2023 das Live-im-Studio-Album THE ONES AHEAD erschien. Erst wenige Jahre davor war Beverly Glenn-Copeland zu Prominenz gelangt, ein verschlepptes Echo auf die spät entdeckten 1970er- und 1980er-Singer/Songwriter- und New-Age-Synthesizer-Fantasien der Sängerin und Komponistin, die sich nach der Jahrtausendwende als Trans-Mann zu identifizieren begann.

Beverly Glenn-Copeland ist heute 81 Jahre alt und veröffentlicht nun diese Songsammlung, inspiriert von der langjährigen Liebesgeschichte mit Theaterschauspielerin und Produzentin Elizabeth Copeland. LAUGHTER IN SUMMER ist keine Feierstunde mit Goldrand und Orchester-Pathos geworden – das Duo Copeland speist sein Buch der Erinnerungen mit eher stillen Freuden, mit Bildern von Gemeinschaft, Miniaturen von Trauer; in einem Moment, da Beverly Glenn-Copeland mit Demenz zu leben gelernt hat. „Let Us Dance“ ist das Herzstück, aufgenommen mit Piano und Chor im Hotel2Tango in Montreal.

Mehr als noch beim Vorgänger steht Beverlys Stimme weit vorne, sanft und kraftvoll im selben Moment, oft im Duo mit Elizabeth, auf einer spirituellen Welle segelnd. Beverly hatte im Laufe der Erkrankung begonnen, eine Reihe von Instrumentals zu schreiben, die er „Songs With No Words“ nannte, die Hörer:innen mochten doch bitte ihre eigenen Lyrics dazu schreiben. Irgendwann spielte er eines dieser Lieder Elizabeth vor, dann wurden es mehr, und diese Lieder suchten nach Stimmen. Das war der Beginn von so etwas wie einer Liebeserklärung an das Beisammensein – im allgegenwärtigen Gefühl eines zunehmenden Verlustes. Die Songs tanzen behend um diesen Dualismus.

Diese Review erscheint im Musikexpress 2/2026.