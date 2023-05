Folk, Film Noir, Alt-Country, Latin und Jazz. Das vierte Album der Band aus Tucson/Arizona ist eine Feier des Grenzgangs, in der geopolitische und private Dramen aufschlagen.

Es ging ja sehr früh schon um das Zwischen-den-Stühlen-Tanzen bei Joey Burns (Gitarre, Gesang) und John Convertino (Drums). Während ihres Engagements bei Howe Gelbs Giant Sand begannen die beiden Musiker aus Tucson/Arizona jene Variationen des Desert Rock zu entwickeln, die in ihrer eigenen Band Calexico an Swing zulegten und über die Klänge und Texturen des Vorgängers hinauswuchsen: Film Noir-Soundtracks suchten ihren Frieden in Folksongs und Alt-Country-Sphären. FEAST Of WIRE im Jahr 2003 war das Hochamt dieser Zusammenführung, das Spektrum reichte vom Tex-Mex-Stimmungslied über den Latin Shufe, der tief in der Melancholie hing („Quattro“) bis zum elektro-akustischen Sci-Fi-Theater („Attack El Robot! Attack!“) und einem gefährlich namedroppenden Popsong namens „Not Even Stevie Nicks“.

Joey Burns erzählt die Geschichte eines Suizids, der, so geht die gängige Interpretation, von der Musik von Fleetwood Mac im Autoradio „begleitet“ wird: „With a head like a vulture / And a heart full of hornets / He drives of the clif / Into the blue“, und nicht einmal Stevie Nicks konnte der armen Seele helfen. Das Drama besetzt hier Eckpunkte, Burns trägt die Bilder aus den US-mexikanischen Borderlands in traumhafte Musik-Sphären, und wenn die Tragödien auch ihren Lauf nehmen, ist dieser Latin-Folk-Jazz am Ende für uns Hörer:innen zur Stelle – ein Wellnessbecken so nah dem Zirpen der Gitarren in den Klangwüsten.

Ein geopolitisch-privater Grenzgang deluxe

Die vielleicht intensivsten fünf Minuten Musik, die Calexico je aufgenommen haben, finden sich im vierten Album-Track „Black Heart“: Filmdramastreicher, Pedal-Steel-Gitarren, schwere, verzerrte Beats und ein Sturzbach von einer Melodie, zum Wegheulen schön; Musik im Namen der globalen Verlierer, ein geopolitisch-privater Grenzgang deluxe. Ein Programm auch, das dazu auserkoren war, ein Indie-Rock Publikum ins Boot weit nach draußen zu holen.

Live wussten Calexico ihre frisch geborenen Kreuzüberklänge an sehr unterschiedlichen Orten eindrucksvoll auszuspielen, davon künden die zehn Extra-Songs aus dem „China Theatre“ (2003 in Stockholm aufgenommen). City Slang hat FEAST OF WIRE jetzt auf einem Dreifach Album (Doppel-CD) inklusive der Live-Aufnahmen und der Single „Alone Again Or“ zum 20-jährigen Jubiläum wiederveröffentlicht. Der Song, den die Band Love 36 Jahre zuvor auf ihrem Album FOREVER CHANGES vorstellte, hätte mit dem Tijuana-Brass-Sound im Herb Alpert-Style und dieser Flamenco-Gitarre direkt für Calexico geschrieben worden sein können. Die Handclaps überführten „Alone Again Or“ 2003 in eine Feier der Einsamkeit, die dann aber doch sehr zwiespältig ausfiel.