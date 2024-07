Greg Gonzalez verarbeitet im leisen Shoegaze seiner Band eine vergangene Liebe – und Sex.

Manchmal sind seelische Wunden zumindest in künstlerischer Hinsicht ein großes Kapital: Greg Gonzalez widmet sich auf dem dritten Album seiner Band Cigarettes After Sex einer früheren Beziehung, die über vier Jahre lang anhielt. X‘S ist ein großer Wurf: In zehn Songs erinnert sich der Musiker aus El Paso an vergangenes Glück und reflektiert den Verlust. Naturgemäß ist die Atmosphäre melancholisch und intim, das Tempo der Musik erneut langsam. Das Intro von „Hideaway“ klingt etwa wie ein stark runtergepitchter House-Track, ansonsten hört man anfangs fast nur eine Bass-Saite schwingen.

Das romantische „­Tejano Blue“ katapultiert uns zurück in die Neunzigerjahre. Die Tejano Music ist ein in Texas populärer Stil, der traditionell mexikanische Lieder mit US-Gitarrenmusik verknüpft. Allerdings meint Gonzalez hier ebenso das gleichnamige Jeansmodell in Blau. Im Lied geht es explizit um Sex und auch woanders zieht das Ex-Liebespaar die Jeans aus: Das flüsternde und verhältnismäßig schnelle „Baby Blue Movie“ spielt subtil auf Softcore Erwachsenenfilme an. Ist das noch Shoegaze, Ambient-Pop oder doch Slowcore?

