Courtney Barnett hatte vorgewarnt. THESE THINGS TAKE TIME, TAKE TIME hieß ihr Album aus dem Jahr 2021. Danach ließ sie sich diese Zeit dann auch, veröffentlichte 2023 einen minimalistischen Film-Score, probierte ein paar neue kreative Methoden aus, versuchte aber vor allem, Wege zu finden, sich selbst nicht mehr im Weg zu stehen. CREATURE OF HABIT ist das Resultat dieser Phase. Erkenntnis Nummer eins: „Stay In Lane“ – dieses erste Stück des Albums erzählt von übereifrigen Menschen, die sich bis zur Übergriffigkeit aufdrängen. Barnett fordert: hintenanstellen.

Bei „Site Unseen“ geht’s um die Steine, die man umzudrehen hat; als Co-Komponistin und Sängerin ist hier Katie Crutchfield a.k.a. Waxahatchee dabei. Was sich Barnett zudem vorgenommen hat: geduldig sein, nicht jeden gut gemeinten Ratschlag annehmen, Prioritäten setzen – „One Thing At A Time“.

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Musikalisch verpackt die Australierin diese To-do-Liste in lässige Indie-Rock-Songs, das finale Stück „Another Beautiful Day“ erinnert an den tröstlich-berührenden Zweckoptimismus der Eels: Das Doofe ist offensichtlich, verstärken wir also die Schönheit.