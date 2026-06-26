CS Cleaners – WHAT’S THIS?: Backkatalog als Tanzfläche

Die New Yorker schrubben durch das Vermächtnis ihrer Heimatstadt und landen im Post-No-Wave.

In den auslaufenden Siebzigerjahren war New York einer der Hot Spots für den musikalischen Umbruch, der legendäre Club CBGB’s und die No-Wave-Szene zeugten davon. Auf WHAT’S THIS? schrubben und fegen CS Cleaners aus Brooklyn durch den Backkatalog ihrer Heimatstadt: Nervöses Basszucken, kantige Gitarren, rappelige Rhythmen als Fundament, ergänzt von Ben Petrisors aus Drama und Verzweiflung geborenen Vocals, ein Ächzen und Screamen wie beim frühen Nick Cave zu Birthday-Party-Zeiten.

Television hat man auch gehört, wie etwa in „Come & Go“ mit Tom-Verlaine-Gitarren-Hommage, und nicht nur Titel wie „The Wonderful And Frightening World Of Dekab“ zitieren The Fall. Dass dabei inhaltlich die Absurdität des Alltags verhandelt wird, hört man dem Output an. Das ist Musik, mit der man als Teenager seine Eltern hätte nerven können, voller Energie und Variationsreichtum in der Dynamik.

Den meisten Songs wurden rhythmische Breaks und Tempiwechsel eingebaut, die Band versteht die Platte als „Tanzmusik“. WHAT’S THIS? lässt sich musikalisch vielerorts herleiten, neben den bereits genannten Acts enthält das Album auch Spuren von XTC, Pere Ubu oder frühen Talking Heads. Zum Glück nehmen sich CS Cleaners selbst nicht wahnsinnig ernst, und so gelingt ihnen mit ihrem Debüt ein quirliges Post-Punk-Vergnügen.