Deine Freunde – „DIE KINDER SPIELEN VERRÜCKT“: Ihr bestes Album seit langem

Wieder mal der bestmögliche HipHop für Kinder (und deren Verursacher:innen).

Als Mission Statement greift Deutschlands tollste Band für Kinder gleich im ersten Song ihres achten Albums die Zweifel der vergangenen Jahre auf, ob man musikalisch noch Neues von den drei Wahlhamburgern erwarten dürfe. Zuletzt hatten sich Deine Freunde auf Hörspiele und dazugehörige Bücher konzentriert, die jüngsten Shows waren Verlängerungen der Tour zum 2023er-Album ORDENTLICH DURCHEINANDER. Wie um die Sorgen zu bestätigen, heißt es im Opener „Encore“ zunächst noch „Auch wenn wir eigentlich dachten, die Show ist vorbei“.

Doch was danach kommt, ist alles andere als eine Zugabe – zumindest, wenn man diese als gutgemeintes, aber künstlerisch verzichtbares Bonusmaterial versteht. Sehr wohl fallen Flo, Lukas und Pauli mit ihrer neuen Platte allerdings in die Definition von Zugaben, in denen Artists ihre Greatest Hits abfeuern. Denn DIE KINDER SPIELEN VERRÜCKT ist entweder das beste Album der Gruppe oder teilt sich diesen Titel mit zahlreichen Vorgängern.

Wie genial das Trio in „Irgendwo auf dem Heimweg“ seine individuellen Biografien mit spontan in Kindsköpfen entstehenden „Melodien, die keiner kennt von dem Lied, das es nicht gibt mit dem Text, der sich nicht reimt“ vermengt. Wie perfekt sich die Balance aus albernen Skits wie „Das lang ersehnte Lied der Hühner“ oder „Du hast da was“ (Loriots „Die Nudel“ für absolute Beginner) mit nachdenklichen Stücken wie „So jung“ hält. Zum Elternteil-Entertainment gibt es wieder zahlreiche Anspielungen (Westernhagen!) und zur Nervenberuhigung Songs wie „Schieb es auf die Kinder“. Die heimischen Machtverhältnisse klärt die aktuelle Single „Bestimmer“ und damit auch den Status der Band – Deine Freunde: Best. Immer!