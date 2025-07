Wie klingt eigentlich ein gebrochenes Herz? Wir alle denken, wir wüssten das, doch das Folk Bitch Trio erklärt es uns noch einmal ganz genau. „Mary’s Playing The Harp“ ist ein One Take, der ihr Debüt NOW WOULD BE A GOOD TIME so emotional beendet, dass einem sofort die letzten vier Liebeskummer wieder auffallen: drei Stimmen, eine Gitarre, komponiert während einer Tournee durch die australischen Outbacks. Das ist ein passgenauer Ausstieg aus einem Album, das ziemlich oft über die Gefühle kommt.

Die aus Melbourne stammenden Heide Peverelle, Jeanie Pilkington und Gracie Sinclair lernten sich in der Schule kennen und fanden zu einer gemeinsamen musikalischen Praxis, die Folk nicht die Ernsthaftigkeit nimmt, ihn aber an die frische Luft lässt. Das gilt musikalisch: Kleine Feedback-Schleifen und Störgeräusche im Hintergrund fnden ebenso Platz wie Gitarren-Picking und bittersüße, dreistimmige Vokalharmonien.

Das gilt aber vor allem für ihre Lyrics: Randnotizen sind die, mal um Claims gestrickt („Hotel TV“), mal angelegt als Wegweiser in verstörende Geschichten hinein („That’s All She Wrote“). Was alle Songs eint: eine Intensität, wie man sie weniger aus dem aktuellen Americana-Betrieb kennt, sondern von Veteraninnen wie Gillian Welch oder Tift Merritt.

