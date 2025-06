Der bekanntermaßen fast zwanghaft umtriebige Frank Zappa gehörte zu den ersten Musikern, die das Medium Fernsehen als potenzielles Vehikel für ihre Kunst betrachteten – Jahre, bevor MTV auch nur angedacht war. Also ließ er im Proberaum der Band, ausgestattet mit dem kompletten Licht- und Ton-Equipment, diverse Performances von einem Filmteam mitschneiden, um sie danach interessierten Sendern anzubieten.

Das Problem: Einerseits gab es technische Probleme, andererseits verspürten Amerikas TV-Schaffende jener Jahre offensichtlich wenig Neigung, einem ausgewiesenen Bürgerschreck wie Zappa kostbare Sendezeit zu überlassen, weshalb CHEAPER THAN CHEEP im Archiv verschwand. Nun erscheint die Aufnahme von 1974 als Box-Set mit drei LPs, Doppel-CD mitsamt dem Konzertfilm auf Blu-ray sowie großformatigem Buch.

Zeitgenössische Fan-Favoriten wie „Montana“, „Cosmik Debris“ und „Camarillo Brillo“ treffen hier auf Frühwerke wie „How Could I Be Such A Fool“ und „Let’s Make The Water Turn Black“, dargeboten von der hochbegabten Mothers-Inkarnation um George Duke und Chester Thompson. Für Fans jener Schaffensphase zweifellos eine Empfehlung.

