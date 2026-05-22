Gamut Inc. – „RADIATING“: Orgel als Überlastungsmaschine

Der Orgel-Core des Berliner Duos ist so wild wie die Vergangenheit des Instruments.

Seit geraumer Zeit erfreut sich die gute alte Orgel wieder großer Beliebtheit. Nicht selten aber klingt die darauf gemachte Musik indes so sakral wie die Kirchen, in denen sie meistens zu finden ist. Maciej Śledziecki und Marion Wörle entdeckten schon vor Jahren, dass sich Pfeifenorgeln mit MIDI-Controllern spielen ließen und dann noch ihr „dreckiges Geheimnis“: In vorchristlichen Zeiten sei die Orgel „sinnlich, ekstatisch, gefürchtet“ gewesen.

Auf radiating knüpft das unter dem Namen Gamut Inc. auftretende kuratorische Duo der auf Computer-kontrollierte Pfeifenorgeln spezialisierten Berliner Veranstaltungsreihe ­„Aggregate“ an diese emotionalen bis spicy Qualitäten an. Sie entwerfen sieben labyrinthische Stücke, die das altehrwürdige Instrument der Berliner Auenkirche wie einen vor Überlastung qualmenden Synthesizer klingen lassen – kleine happy accidents inklusive.

Statt sakraler Töne bietet dieses Album dementsprechend profane Freuden und immer wieder auch Momente des ekstatischen Kontrollverlusts.