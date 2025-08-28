Das sind die 100 besten Live-Alben aller Zeiten

Der Begriff Global Bass wurde in den 2000er-Jahren geprägt und beschrieb ein musikalisches Phänomen, das als Nebenprodukt der sich damals im Overdrive befindlichen Globalisierung und Digitalisierung von Musikkultur entstand: Stile wie brasilianischer Baile Funk und britischer Dubstep mischten sich. Eine eigene Subkultur entstand zwar nicht, der Geist dieses transkulturellen Austausches auf dem Dancefloor hat indes weiterhin Konjunktur.

Der in Marrakesch ansässige Produzent Guedra Guedra bewegt sich in diesem Kontinuum und vermittelte schon mit seinem Debüt VEXILLOLOGY zwischen nordafrikanischer Musiktradition, US-amerikanischem Footwork und HipHop. Der Nachfolger MUTANT ist allein dem Titel nach umso mehr als Manifest zu verstehen.

Samples und Feldaufnahmen von Performances traditioneller Musik treffen auf gewaltige Basssalven, verknotete Polyrhythmik verwebt sich mit den Klangsprachen von House, Electro, Juke oder britischer Bassmusik. Lokal verwurzelt, global orientiert: Musik von heute für das Morgen.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 09/25.