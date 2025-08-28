Guedra Guedra

MUTANT

Smugglers Way/GoodToGo (VÖ: 29.8.)

Global Bass, neu gedacht: Nordafrikanische Traditionen treffen auf zeitgenössische Clubmusik.

Kristoffer Cornils
von 
Artikel Teilen
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Der Begriff Global Bass wurde in den 2000er-Jahren geprägt und beschrieb ein musikalisches Phänomen, das als Nebenprodukt der sich damals im Overdrive befindlichen Globalisierung und Digitalisierung von Musikkultur entstand: Stile wie brasilianischer Baile Funk und britischer Dubstep mischten sich. Eine eigene Subkultur entstand zwar nicht, der Geist dieses transkulturellen Austausches auf dem Dancefloor hat indes weiterhin Konjunktur.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
Mutant [Vinyl LP]
Mutant [Vinyl LP] Für € 29,99 bei Amazon kaufen

Der in Marrakesch ansässige Produzent Guedra Guedra bewegt sich in diesem Kontinuum und vermittelte schon mit seinem Debüt VEXILLOLOGY zwischen nordafrikanischer Musiktradition, US-amerikanischem Footwork und HipHop. Der Nachfolger MUTANT ist allein dem Titel nach umso mehr als Manifest zu verstehen.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Samples und Feldaufnahmen von Performances traditioneller Musik treffen auf gewaltige Basssalven, verknotete Polyrhythmik verwebt sich mit den Klangsprachen von House, Electro, Juke oder britischer Bassmusik. Lokal verwurzelt, global orientiert: Musik von heute für das Morgen.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 09/25.

Themen aus dem Artikel:

Review Mutant Guedra Guedra Global Bass
Artikel Teilen