Wer zählt die Alben, nennt die Namen? Die Indie-Helden sind bei Album Nummer 41 angekommen.

Wer bei Guided By Voices thematisch nicht ganz so tief drinsteckt, kann leicht den Überblick verlieren. Die Band aus Dayton, Ohio, hat seit 1987 40 Studioalben veröffentlicht, manchmal drei in einem Jahr und ganze 17 seit 2017. Das letzte, STRUT OF KINGS, ist im Juni vergangenen Jahres erschienen. Guided By Voices ist das musikalische Vehikel für den Sänger und Gitarristen Robert Pollard, der auch schon 22 Soloalben veröffentlicht hat.

Vergessen wir das alles einfach und tun so, als wäre UNIVERSE ROOM nicht das 41. Album der In- die-Garagen-Rocker, sondern das Debüt einer neuen Band. Wir würden Guided By Voices sofort in die Gitarren-Schublade stecken. Aber wir würden uns nicht von den giftigen Gitarren blenden lassen und bemerken, dass irgendetwas bei dieser Band anders ist: Die verzwirbelten Kompositionen passen nicht so recht ins 08/15-Indie-Schema, die Songs kippen manchmal ins Pastorale, es gibt haufenweise stilistische Schlenker, nicht nur zwischen den, sondern auch innerhalb der Songs.

Und das erinnert uns an die experimentelle Herangehensweise junger britischer Postpunk-Bands wie Black Midi, Squid oder Black Country, New Road. Zu denen würden wir sicher Vergleiche ziehen und auch zu Guided By Voices, den Urvätern einer anderen Art des Indie-Rock.

