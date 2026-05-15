Jeff Parker & ETA IVtet – „HAPPY TODAY“: Montags-Ritual auf Vinyl

Das Tortoise-Mitglied schickt feine Improvisationen aus einem Hypnose-Raum.

Über die Strecke von acht Jahren traten Jeff Parker, Drummer Jay Bellerose, Bassistin Anna Butterss und Saxofonist Josh Johnson, so es sich einrichten ließ, jeden Montag im ETA-Club in Los Angeles auf. Eben dort entstanden auch zwei frühere Alben des Gitarristen und Tortoise-Mitglieds. Nur ein paar hundert Meter von dem Ort entfernt, der seinem IVtet auch den Namen gab, zeichnete Parker jetzt mit seiner Lieblingsband dieses Album auf, umgeben von 400 applaudierenden Zuschauer:innen.

Zwei ausgedehnte, aber eher zurückgenommen instrumentierte Tracks reichen der Band aus, ihre Idee von Hypnose in den Raum und zum Publikum zu tragen, auf Analogband aufgezeichnet, Gesamtspielzeit knapp 45 Minuten. „Like Swimwear“ und „Happy Today“ sind Entwicklungsmusiken, die sich einen Solo-Start gönnen (Parkers Gitarre) und fortan mit jedem neu hinzutretenden Instrument Synergien, Verfeinerungen, Melodie-Muster und wechselnde Klangfelder erkunden – manchmal sind Letztere volatile Bestandsaufnahmen von kurzer Dauer.

Und weil der Sound den Raum so gut einfängt, können diese Improvisationen uns auch auf Platte gehörig in den Bann ziehen. Augen zu und wir wandern mit Gitarre, Bass, Drums und Saxofon über die Bühne. Zeitgleich mit dem Album erscheint ein Film von Musiker und Video-Regisseur Charlie Weinmann, der die Performance der Band für HAPPY TODAY ins Bild gesetzt hat.