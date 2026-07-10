Kelela – NEW AVATAR: Aaliyah trifft Nine Inch Nails

Aus der Schreibblockade zu ­neuen Höhepunkten: gitarrenlastiger Avantgarde-R’n’B.

Ein neues Kelela-Album ist ja immer so etwas wie ein Feiertag in meinem Haushalt – das gilt schon seit der Veröffentlichung ihres ersten Mixtapes CUT 4 ME (2013). Seitdem hat die Künstlerin sich zwar immer Zeit gelassen – zwischen dem Debüt TAKE ME APART und dem letzten Album RAVEN lagen fünf Jahre Stille –, aber dafür ein gefeiertes Album nach dem anderen geliefert. Wenige ihrer Zeitgenoss:innen verstehen es eben so gut wie sie, Brücken zwischen R’n’B, elektronischer Musik und Experimentalkunst zu schlagen – und all das immer mit einer selbstbestimmten, lässigen, ja, punk-esquen Attitüde.

Womit wir dann schon bei NEW AVATAR wären, ihrem nunmehr dritten Album, auch dieses wieder beim britischen Label Warp veröffentlicht, das Zuhause, das sie sich mit Aphex Twin, Squarepusher oder Oneohtrix Point Never teilt. Und in diese Reihe passt Kelela mit ihrem grenzüberschreitenden Sound sehr gut: Songs wie „Idea 1″ oder „linknb“ erinnern an den Alternative-Sound der Neunziger- und frühen Nullerjahre, und gleichzeitig bleibt Kelela fest in der elektronischen Musik und im R’n’B verwurzelt. Vor ihrem frühen Tod wollte Aaliyah eigentlich ein Album von Nine-Inch-Nails-Kopf Trent Reznor produzieren lassen – Kelelas eigener Zugang, der von ihren eigenen Erfahrungen mit ihren eigenen Indie- und Prog-Metal-Bands am Anfang ihrer Karriere gefärbt ist, gibt eine Ahnung, wie das vielleicht hätte klingen können.

NEW AVATAR, das nach einer Phase der Schreibblockade entstanden ist, klingt nach Freude und Hedonismus (schon allein wegen Songs wie „The Bridge“ mit Pop-Prinzessin PinkPantheress), und gleichzeitig nach einer Auseinandersetzung mit einer Welt, die an ihren Nähten zerfällt. Und ist damit vielleicht genau das Album, dass wir dieser Tage dringend brauchen.