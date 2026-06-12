La Sécurité – BINGO!: Patchouli, Dosenbier, Präzision

Riot Grrrl isn’t dead – zumindest nicht, wenn es nach dieser Dancepunk-Revival-Band geht.

Diese Band hat’s mit den Ausrufezeichen: Das Debütalbum STAY SAFE! kam auch schon nicht ohne aus. Aber sie wollen uns eben nachdrücklich im Gedächtnis bleiben. Wer kann’s ihnen verdenken, in diesem Endstadium der Aufmerksamkeitsökonomie? Immerhin aber weckt das Ausrufezeichen keine Versprechungen, die das Album nicht einlösen kann. Soll heißen: die Songs sind mindestens so energetisch, wie es ein Titel wie BINGO! im besten Fall andeutet, und bleiben dabei aber musikalisch tight in einer fast nervösen Präzision – gute alte Postpunkschule also.

Sängerin (und Synth-Frau und Percussionistin und und und – in dieser Band haben alle unterschiedliche Jobs) Éliane Viens scheint einerseits die unterkühlte Sexiness von Wet Leg zu channeln, und erinnert gleichzeitig an die überdrehte Retro-Attitude der ­B-52’s oder auch der schwedischen Hives. Kurzum: So klingt Spaß! Und das zweisprachig, auf Englisch und Französisch, schließlich kommt die Band aus dem francophonen Quebec.

Die teilweise absurdistischen Texte wirken manchmal wie spontan im Studio improvisiert („Snack ­City“) und dann wieder wie eine Art Geisterbeschwörung („Chill Pill“) im besetzten Haus, man meint schon die unnachahmliche Mischung aus Patchouli und Dosenbier zu riechen – und ja, das ist ein Kompliment!