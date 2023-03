Lankum False Lankum

Ein Irish-Folk-Album, aber was für eins! Seit mehr als 20 Jahren, zu Beginn noch unter dem Namen Lynched, seit 2017 als Lankum, zeigen diese vier Menschen aus Dublin, wie man das vollbärtige Genre eben auch spielen kann. Nämlich laut und wuchtig, dröhnend und pulsierend. 2019 hatten Lankum mit THE LIVELONG DAY ein erstes Meisterwerk veröffentlicht, beim Song „The Pride Of Petravore“ spielte der alte Pogues-Recke Spider Stacy seine Zinnflöte, doch klang sie hier nicht nach Guinness-Ausschank, sondern nach der Pfeife des Teufels.

FALSE LANKUM bei Amazon.de kaufen

Mit FALSE LANKUM gehen Lankum ihren Weg nun weiter: Der Ritt zur dunklen Seite der Traditionals beginnt mit „Go Dig My Grave“, Sängerin Radie Peat zieht es direkt ins eigene Grab, die drei Männerstimmen begleiten sie, am Ende spielt die Fiddle zum Totentanz. Aber Lankum beherrschen nicht nur die Düsternis: „Clear Away In The Morning“ schwebt zum ersten Tageslicht davon, klingt wie eine Folk Version der Shoegaze-Schwelgereien von Slowdive.

Und mit „Master Crowley’s“ gibt es sogar ein instrumentales Set mit irischen Tänzen, gespielt jedoch nach Lankum-Regeln: Zwischendrin öffnet sich das Höllentor, es dröhnt und poltert, riecht nicht nach Pub sondern nach Schwerindustrie. Was für eine intensive und betörende Spielart des Irish-Folk!

Ein selbstironisches Lustspiel mit den Klischees der auf queer gedrehten Rock-Geschichte.

Können auch Aliens romantisch sein? Karin Dreijers selbstbewusst verschrobener Synthie-Pop spricht durchaus dafür.

Gut gelaunt erzählt der Indie-Pop-Grime-Star von Selbstzweifeln und Suizidgedanken.

Cat Power wandert zurück zu ihren Folk-Wurzeln, Element of Crime bleiben ihrem stoisch-melancholischen Chanson-Rock treu und die Berliner Postpunks Trucks sind „Jenseits von D”.

Diesen Freitag haben wir eine Mischung aus müden Songwritern, wilden Gitarrenriffs, queerem Neosoul, einer Indie-Retterin aus London und sogar Das Paradies für Euch.

Mit dabei sind diese Woche unter anderem Mitski, Chefket, The Coral, Death Cab For Cutie und Conner Youngblood.