Laura Misch – LITHIC: Musik aus dem Steinbruch

von 
featured-3203965

Geologischer Masterplan: Hochkonzeptionelle Jazztronica aus Granit, Schiefer und Kies.

Laura Misch kennt man als Künstlerin, die die Natur und ihre Elemente in Klangwelten einfängt, in denen die Leichtigkeit von Luft oder der Duft von Moos musikalische Gestalt annehmen. Diese Field Recordings sind womöglich ihr Markenkern, aber sie darauf zu reduzieren, würde ihr nicht gerecht: Misch ist auch eine exzellente Singer/Songwriterin, eine innovative Saxofonistin und zudem versiert im Umgang mit frickeliger Electronica. All das hat sie schon auf ihrem gravitationslosen Debüt SAMPLE THE SKY exzellent miteinander vereint, für den Nachfolger jedoch wird sie zur Geologin: Schiefer, Granit und Kies liefern den Masterplan für das Album.

LITHIC bedeutet „von der Natur des Steins“, das Album entstand in Steinbrüchen und Höhlen, an Klippen und Kiesstränden. Logisch, dass LITHIC gewichtiger und getragener ist als das fluffig-luftige SAMPLE THE SKY, von der Leichtigkeit des Debüts hat ­LITHIC viel eingebüßt: Steine bilden die rhythmischen Patterns des Albums, in „Echoes“ sorgt gar eine Ziegenhauttrommel für perkussive Elemente, Höhlen dienen als natürliche Hallräume.

Das mag den Anschein von Klangschalendämmerung erwecken, doch mit Esoterik hat die hochbegabte Misch zum Glück nichts am Hut. Könnte man Noten mit Steinen aufladen, dann würde das wohl zu jenem Ökosystem aus Saxofon, Stimme, Elektronik und Percussion führen, das Misch erschaffen hat.

Michael Prenner schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Review Laura Misch LITHIC
Artikel Teilen
Bildschirmfoto 2026-05-13 um 16.13.49

Der Musikexpress 6/2026 mit einem Blick auf 2001 – das Jahr, das uns verändert hat & Dua Saleh, Midge Ure & Lykke Li

Wir schauen 25 Jahre zurück – auf 2001, ein Jahr, das Pop und die Welt bis heute beschäftigt. Wir sprachen mit Dua Saleh über Schauspielerei, Poetry Slams und Pop, mit Midge Ure über Vergangenheit und Zukunft und Lykke Li übers Schlussmachen – diese und weitere Themen im jetzt erschienenen Musikexpress 06/2026.

Jetzt Bestellen
Deine Datensicherheit bei der Nutzung der Teilen-Funktion
Um diesen Artikel oder andere Inhalte über Soziale-Netzwerke zu teilen, brauchen wir deine Zustimmung für