Lonnie Holley Oh Me Oh My

Lonnie Holley, der spät entdeckte Künstler, der Skulpturen aus dem Müll der anderen schuf und mit Gesangs-Improvisationen über weit mäandernden, oft dunklen Klang-Spuren eine Öffentlichkeit fand. Oder auch: Die Geschichte vom Jungen aus der Spelunke, der verscherbelt wurde, Gräber schaufelte, am Existenzminimum lebte, bis ein Liebhaberlabel ihn 2012 entdeckte und sein Debüt JUST BEFORE MUSIC veröffentlichte, damals war Holley 62. Auf dem Album MITH (2018) berichtete er vom Dasein in einem „fucked-up America“, in dem Rassismus noch an der Tagesordnung war.

OH ME OH MY bei Amazon.de kaufen

OH ME OH MY ist erneut eine von Schwere und Trauer getragene Songkollektion, aber auch ein Update seiner spirituell befeuerten afro-amerikanischen Erzählung. Diese trägt den gelebten Schmerz noch mit sich, weckt dann jedoch im nächsten Moment Hoffnung – wir können zueinander finden, wenn wir uns nur um ein tiefes Verständnis des anderen bemühen. Das ist die frohe Botschaft, die Holley im Titelsong gemeinsam mit Michael Stipe (R.E.M.) formuliert: „Humans please listen / Because sometime it’s alright / To wonder a little deeper / I suggest you all go as deep as you can / Because I believe / The deeper we go / The more chances there are / For us to understand / Understand the oh me’s and understand the oh my’s“.

Die Songs mit Justin Vernon und Rokia Koné weisen den weiteren Weg: „Kindness Will Follow Your Tears“ und „If We Get Lost They Will Find Us“. Das alles einhüllende Keyboard spielt Jacknife Lee, der das Album produzierte und an allen Stücken als Co-Autor beteiligt war. OH ME OH MY transportiert eine gute Nachricht im Sound: Lonnie Holley macht Gospel, Soul, Ambient, Funk und Blues zu seinen Komplizen bei der aktuellen Vermessung der Befindlichkeiten im Amerika der Afroamerikaner.

Die Berlinerin startet ihre Pop-Star-Karriere. Übernächstes Berufsziel: Bundeskanzlerin.

Können auch Aliens romantisch sein? Karin Dreijers selbstbewusst verschrobener Synthie-Pop spricht durchaus dafür.

Kitchen-Sink-Hop, der auch in der Krise kräftig aufs Maul gibt.

Der älteste Sohn von Max Herre und Joy Denalane liefert mit seinem ersten Song einen Mix aus Trap, Soul und Alltagsbeobachtungen.

Madsen-Sänger Sebastian Madsen versucht sich 2022 solo und an Soulmusik. Auf seiner zweiten Single kritisiert er Smartphone-Sucht und will mit einem Liebeslied dagegen halten.

Diese Woche besprechen wir die neuen Platten von drei fantastischen Künstlerinnen: Florence + the Machine, Kat Frankie und Perel.