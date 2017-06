Jetztkommt „Loving“ doch noch in die Kinos, mehr als ein Jahr nach seiner Premiere in Cannes, wo der Film viel Beachtung fand, nur um danach irgendwie aus dem Interesse der Öffentlichkeit zu verschwinden.

So bahnbrechend die Geschichte vom ersten gemischtrassigen Paar, das sich 1958 vor dem Obersten Gerichtshof erstritt, dass Heirat ein Grundrecht aller Amerikaner ist, auch ist, so sehr packt Nichols das Thema Rassismus in den USA mit der am wenigsten auf den Nägeln brennenden Story, die man sich gegenwärtig denken kann. Der Film ist super gespielt, Nichols hat ihn mit Bedacht und ganz großer Ruhe gedreht, hätte aber vielleicht etwas lauter „Hier!“ schreien sollen.