Maple Glider To Enjoy Is The Only Thing

Eigentlich wollte sich Tori Zietsch aka Maple Glider eine EGitarre kaufen. Dass sie stattdessen zur Akustischen gegriffen hat, beschert uns dieses hübsche Folk-Debüt. An der rauen britischen Küste, genauer: in Brighton, sind die Songs für TO ENJOY IS THE ONLY THING entstanden. Heimweh nach ihrem australischem Zuhause ist allerdings sicher nur ein Grund für die melancholische Stimmung dieses Albums, dessen Titel doch eigentlich Hedonismus zu versprechen scheint.

Stattdessen beschäftigt Maple Glider sich mit vergangenen Beziehungen und dem Abdruck, den ihre religiös-restriktive Erziehung hinterlassen hat. Nicht nur ihr Danse Macabre mit einem Skelett im Video zu „Swimming” hinterlässt einen Beigeschmack von Memento Mori. Aber vielleicht bezeugen wir hier auch die Geburtswehen einer jungen Frau im Prozess ihrer Selbstwerdung.

TO ENJOY IS THE ONLY THING stellt mit seiner spärlichen, aber geschmackvollen Instrumentierung vor allem Maple Gliders Gespür für Melodien zur Schau. Schade nur, dass sich das Album im letzten Drittel selbst überflüssig macht. Als EP wäre TO ENJOY IS THE ONLY THING eine wunderbar sehnsüchtige Ode an das Leben gewesen.

