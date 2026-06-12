Micha Acher – HENRY AND THE GHOSTS SONGBOOK: Notwist-DNA, neu destilliert

Abgeklärt-melancholische Kammermusik des Notwist-Bassisten.

The Notwist zog es immer an neue musikalische Orte. Man konnte es schon auf den frühen Noise- und Hardcore-lastigen Alben hören, später wurde die Musik dann immer aufgefächerter: Elektronik, Jazz, Kraut. Aber der Sound blieb erkennbar, eine Tonalität, die sonst keine Band so hat. Dieser Sound zieht sich auch durch das erste Soloalbum des Notwist-Bassisten (außerdem Trompete, Flügelhorn, Keyboards, Posaune) Micha Acher.

Für HENRY AND THE GHOSTS SONGBOOK hat Acher Stücke von The Notwist, seinem Jazz-Ensemble Tied & Tickled Trio und seinem Indie-Pop-Duo Ms. John Soda für ein kleines Ensemble neu arrangiert. Nicht mehr oder nur noch wenig Indietronics, sondern überwiegend Analoges, Bassklarinette, Piano, Fagott, Banjo und dann doch allerdings zurückhaltende Elektronik. Nicht als Eins-zu-Eins-Cover-Versionen, sondern instrumental und teils unter neuem Titel, manche Tracks nehmen nur eine Melodielinie auf.

Zum Klingen gebracht wird vielschichtige, musikalisch konzentrierte Melancholie. Die Melodien, die man von Micha Achers Bands seit Jahrzehnten kennt, schleichen sich noch einmal neu in die Ohren und ins Herz. Ein wunderschönes, völlig unaufgeregtes Solodebüt eines Musikers, dem es um nichts anderes als um die Musik geht.