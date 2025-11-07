Midlake

A BRIDGE TO FAR

Bella Union/Bertus (VÖ: 7.11.)

Die Folk-Tüftler aus Texas betonen ihre sanfte Seite – und verbreiten Hoffnung.

Midlake - A Bridge To Far
von 
Artikel Teilen
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Wenn man so will, haben Midlake nun also gleichgezogen – drei Alben mit Sänger und Songwriter Tim Smith, drei Alben ohne ihn – und dafür mit dem als Frontmann eingesprungenen Gitarristen Eric Pulido. Das Tolle dabei: So etwas wie einen Bruch kann man bei diesen einst aus dem Jazz heraus in folkige Gefilde übergesiedelten Tüftlern trotzdem nicht ausmachen.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
A Bridge to Far
A Bridge to Far Für € 14,99 bei Amazon kaufen

Und so fügt sich auch A BRIDGE TO FAR mit einem Sound ins Werk der Band ein, der einerseits vertraut und dabei doch nicht nach bemühten alten Formeln klingt. Vielmehr verschieben Midlake hier ihren Fokus etwas weiter in Richtung jener softrockigen Fleetwood-Mac-Reminiszenzen, die ihnen ja schon immer nah waren. Ein Gefühl von Hoffnung wollen sie mit dieser Platte verströmen, erklärt Pulido, und genau das gelingt ihnen mit diesen zehn butterweich psychedelisierten Songs auch ganz vortrefflich.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Vom süß verflöteten Harmoniegesangsschmeichler „Days Gone By“ bis zur fein getupften Entschleunigungsminiatur „The Valley Of Roseless Thorns“ wird man hier durch ein Album getragen, das einen mit umwerfender melodischer Schönheit aus sämtlichem Krisengedöns heraushebt, und dabei mit Songs wie „The Ghouls“ oder „The Calling“ auch mal einen zupackenden Drive entfacht. Streberhaft gut!

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 12/2025.

Themen aus dem Artikel:

Review midlake Folk A Bridge To Far
Artikel Teilen