Miles Kane

SUNLIGHT IN THE SHADOWS

Easy Eye Sound/Concord/Universal (VÖ: 17.10.)

Ein britisch-amerikanisches Gemeinschaftsprojekt auf dem Weg zur Classic-Rock-Werdung.

Frank Thiessies
von 
Artikel Teilen
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Man kennt Miles Kane als Cousin der Skelly-Brüder von The Coral, als Solokünstler sowie als zweiten Frontmann von The Last Shadow Puppets neben Arctic Monkey Alex Turner. Während Letzterer für einen (längst überfälligen) Album-Alleingang wohl möglich die Unterstützung von Wüsten-Homie Josh Homme suchen würde, macht auch Kane über den großen Teich, begibt sich für sein sechstes Werk jedoch in die künstlerische Obhut von The-Black-Keys-Sänger/Gitarrist sowie Dauer-Retrosound-Produzent Dan Auerbach, der auch als Co-Komponist fungierte. Ein transatlantischer Traditionalisten-Pakt, der gitarrenspielerisch genüsslich wie versiert das Beste zweier Vintage-Welten verbindet.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
Sunlight In The Shadows (Blue Skies LP) [Vinyl LP]
Sunlight In The Shadows (Blue Skies LP) [Vinyl LP] Für € 29,99 bei Amazon kaufen

So werden nicht nur Kanes süßliche (Northern-)Soul-Stärken wie etwa im opulenten Opener „Love Is Cruel“ schön sumpf-blumig verschlackt. Andersherum versteht es der Sänger genauso gut, gelegentlich seinen stimmlichen Marc-Bolan-Bonus gewinnbringend einzusetzen. Über die Mit-Neunziger-Charlatans-Umleitung von „Sing A Song To Love“ ist es dann am Ende auch kein allzu weiter Weg mehr zur Classic-Rock-Werdung im Primal Screamschen GIVE OUT BUT DON‘T GIVE UP-Sinne.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Weniger naheliegend, sondern gelungen überraschend ist die Rolling-Stones-Huldigung „Slow Death“, ein aufgemotztes Cover der kalifornischen Garagen-Rocker The Flamin‘ Groovies. Da haben sich definitiv zwei gefunden.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 11/2025.

Themen aus dem Artikel:

The Flamin' Groovies The Rolling Stones arctic monkeys Sunlight In The Shadows Rock Primal Scream Josh Homme Miles Kane Review The Black Keys The Last Shadow Puppets The Coral
Artikel Teilen