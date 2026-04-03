Nightmares On Wax

IN A SPACE OUTTA SOUND / IN A SPACE OUTTA DUB VS ADRIAN SHERWOORD

Warp (VÖ: 3.4.)

Eine Hymne auf die Soundsystem-Kultur des Reggae, das Downtempo-Original von 2006 plus Dub-Remixes von Adrian Sherwood.

Nightmares On Wax - In A Space Outta Sound - In A Space Outta Dub Vs Adrian Sherwood
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Im Schleichtempo ist Nightmares On Wax’ IN A SPACE OUTTA SOUND zu einem regelrechten Riesen geworden, es gibt nicht so arg viele Alben, denen man diese Qualität attestieren kann, für die Platte des Briten George Evelyn gilt das 20 Jahre nach ihrer ersten Veröffentlichung aber ganz sicher. Evelyn hatte uns eine Hymne auf jene Reggae-Soundsystemkultur zugespielt, die er als Jugendlicher in den Achtzigern in Leeds so intensiv erleben konnte. Die Titel einiger Tracks mögen in Vergessenheit geraten sein, ihr Sound aber durchdrang Zeit und Zusammenhänge, er erreichte Dancefloors und Sofas gleichermaßen, er ist längst ein Turm im Habitat der britischen Black Music.

Schon das 2025er-Mixtape ECHO45 SOUND SYSTEM hatte Evelyn dem Reggae gewidmet, jetzt legt er seinen ursprünglichen Zugang zum Space-Sound-Original auf zwei Alben frei und lässt es auf dem dritten von Adrian Sherwood remixen. Es waren die Soul- und HipHop-Noten, mit denen Evelyn seine Tracks so organisch anreicherte, immer aufgeräumt, immer downtempo, damit wir der Musik beim Wachsen und Gedeihen, beim fein organisierten Hin- und Herwippen besser zuhören konnten.

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Es gab schick verechote Updates eines Old-School-Dancehall-Sounds, der schon kurz vor seiner Musealisierung stand („Flip Ya Lid“), Transformationen von Funk-Motiven und luftige Breakbeat-Schwärmereien. Auf Einladung von Evelyn schneiderte Sherwood nun ambitionierte Variationen, manchmal werden es Exkursionen, er spielte dafür auch Overdubs mit On-U-Sound-Musikern (u.a. Bassist Doug Wimbish) ein. Dargeboten werden der Klassiker und seine neuen Kleider in einer 3-LP-Glow-In-The-Dark-Box und anders kombinierten Paketen, die Sherwood-Remixes sind auch als eigenständiger Tonträger in verschiedenen Formaten erhältlich.

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Reissue Nightmares On Wax In A Space Outta Sound / In A Space Outta Dub Vs Adrian Sherwood (Remixes) Review
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