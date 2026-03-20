Wenn man denn einer Musik beim Schwitzen zuhören kann, dann trifft das auf die Tracks zu, die Nubiyan Twist seit 15 Jahren mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen in einem größeren afroamerikanisch bestimmten Klangraum produziert. Der Schweiß tropft hier natürlich nicht im Sinne traditioneller Rock‘n‘Roll-Arbeit, ausgeschwitzt wird bei dem Kollektiv aus Leeds eine Leidenschaft für Groove, Brass und reichlich Lust am Genre-Mix.

Die neunköpfige Band um Gitarrist Tom Excell spielt einen Ragga-Funk mit ähnlicher Emphase wie eine Prog-Jazz-Ballade, in der Pianistin Patrice Rushen ihren Beitrag zum Ensemble-Flow leisten darf („Threads“).

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Nubiyan Twist können es schon immer mit den Gastmusiker:innen, hier sind u.a. der britische Keyboarder Joe Armon-Jones, die malische Sängerin Fatoumata Diawara und die Zawose Queens aus Tansania zu hören. Die Soundbeiträge von außen fallen in der Zusammenarbeit mit Nubiyan Twist auf musikalische Wärmekissen, die mit Soul, Jazz und Afrobeat gefüllt werden, das geschieht freilich nicht ohne digitale Helferlein. Die schwitzen gleich mit.