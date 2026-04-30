Seit Octo Octa vor über 15 Jahren anfing, Musik zu produzieren und aufzulegen, überschreitet sie Grenzen – ob nun Genrekonventionen oder Geschlechterbinaritäten. Maya Bouldry-Morrison, wie sie bürgerlich heißt, hat sich mit ihren lebensbejahenden, euphorischen Sets, gerne auch gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin und Label-Mitgründerin Eris Drew, in den letzten Jahren international einen ausgezeichneten Ruf als DJ erspielt.

Ihr viertes Album SIGILS FOR SURVIVAL, also Symbole fürs Überleben, ist ihr erstes seit 2019 und feiert das zehnjährige Jubiläum ihres Coming-outs als Transperson, wie es der letzte Track „Eighth Intention (Turn The Wheel)“ zeigt, auf dem auch ihre Stimme mit einem selbstgeschriebenen Gedicht zu hören ist. Aufgenommen hat Boudry-Morrison das Album mit analogen Instrumenten, die sie am Computer zu bestechend tanzbaren Songs zusammengebaut hat.

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Von ambient-inspirierten Soundteppichen wie etwa „…To The Divinity Of Gay Sex“, verspielten Kompositionen wie „Ritual To Exist & Connect“ bis hin zu euphorischen Dance floorbrechern wie „Keep Pressing On“. Eine Feier von Überlebenswillen, Liebe und Queer Joy.