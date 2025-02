Bedroom-Synth-Pop, der von den Wänden der adoleszenten Echokammer widerhallt.

Oklou – ausgesprochen: „Ok, Lou“ – ist der personifzierte Hype, der nicht abebben will. Seit einigen Jahren ver­sammelt die Französin mit ulkiger Kopfedeckung eine unglaublich de­vote Fanschar um sich, die sich nach ihrem minimalistischen Bedroom-Synth-Pop verzehrt.

Hört man ihr Debütalbum CHOKE ENOUGH, ver­steht man durchaus, warum: Marylou Maniel vermag wie kaum eine ande­re kontemporäre Künstlerin, Eingän­gigkeit und Emotionalität zu mischen und sich dabei seltsam perfekt so­wie nahbar und gleichsam verletzlich zu präsentieren. Letzteres ge­lingt ihr auf verhalten beginnenden Stücken wie „Want To Wanna Come Back“ oder „Blade Bird“, die plötz­lich durch die Wucht eines digitalen Orchesters explodieren.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Thank You For Recording“ ist womöglich der­jenige Song des Albums, der sich in seiner radikalen Harmlosigkeit etwas zu sehr nach Owl Citys One-Hit-Won­ der „Firefies“ anhört. „Harvest Sky“ hingegen wartet ausnahmsweise mit einem in den Hintergrund gemisch­ten Techno-Beat auf, der possierlich von den Wänden dieser Album ge­wordenen adoleszenten Echokam­mer widerhallt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Welche Alben im Februar 2025 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.