Pain Gain – PAIN GAIN: Balladengewicht drückt durch

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Der Melancholie-Pop aus Australien übt sich in subtilem Pathos.

Plötzlich liegt ein Hauch Celine Dion in der Luft: Im Song „Prizefighter“ dockt Chloe Kauls Vokalmelodie für Momente an „My Heart Will Go On“ an. Kaul, sonst Teil des Melbourner Elektropop-Duos Kllo, ist allerdings keine expressive Power-Balladen-Interpretin, bewegt sich hier eher auf Dream-Pop-Terrain. Doch kombiniert ihr Gesang das Verhangene mit den Modulationen modernen Mainstream-Pops. Subtiles Pathos.

Auch das gesamte Album changiert zwischen großflächigem Synthie-Pop-Szenario und atmosphärischer Reduktion. Es gibt sparsame Gitarren, modulares Synthesizer-Sirren, Piano- und Streicher-Spuren, Tonband-Interludien. Manchmal nimmt PAIN GAIN Fahrt auf – im Wave-artigen Highlight „Only Nothing“ oder in den triphoppigen „The ­Fame“ und „Dead Dog Dream“.

Trotz stimmungsvoller Elemente und vereinzeltem Hit-Potenzial sackt das Album aber in der Mitte unter der Last seiner Balladen zusammen, wird lethargisch und etwas eintönig. Einer Celine Dion wäre das vermutlich nicht passiert.

Nina Töllner schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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